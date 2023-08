Ρωσία: Έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο κέντρο της Μόσχας – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (18/08) κοντά στην πρωτεύουσα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η έκρηξη σημειώθηκε σε σημείο όπου υψώνονται αρκετοί ουρανοξύστες κοντά στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, μερικά χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει γίνει ακόμη σαφής η αιτία της έκρηξης.

❗️ Another drone attack on Moscow#Moscow residents are massively reporting the sounds of an explosion. Moscow Mayor Sobyanin said that a drone was shot down by air defense forces while attempting to fly over Moscow. The wreckage of the UAV fell in the area of Expocenter.

Now… pic.twitter.com/HNlgPTsmGQ

— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2023