Ρωσία: Αναφορές για ισχυρή έκρηξη στη Μόσχα – Φωτιά σε κτίριο αποθήκης

Φωτιά ξέσπασε σε ένα κτίριο αποθήκης, στην περιοχή των τριών σιδηροδρομικών σταθμών στο κέντρο της Μόσχας, το μεσημέρι της Κυριακής. Υπάρχουν αναφορές στα social media ότι είχε προηγηθεί μία ισχυρή έκρηξη στο σημείο.

Η υπηρεσία Τύπου της έδρας του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών στη Μόσχα δήλωσε ότι έπειτα από την έκρηξη, ένα κτίριο αποθήκης τυλίχτηκε στις φλόγες.

«Αναφορές για έκρηξη στη Μόσχα της Ρωσίας, η αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστή», αναφέρουν χρήστες των social media.

#Breaking: Just in – Reports of an explosion in #Moscow, #Russia, cause of the explosion not known yet. pic.twitter.com/1hBfoQPTIr

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 20, 2022