Ρώμη: Στις φλόγες κτίριο έπειτα από έκρηξη – Μία νεκρή και τουλάχιστον 8 τραυματίες

Στις φλόγες τυλίχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα κτίριο στη Ρώμη που τελούσε υπό ανακαίνιση, με συνέπεια μια γυναίκα να έχει χάσει χάσει τη ζωή της, ενώ άλλοι τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Η φωτιά στο κτίριο, που βρίσκεται στην γειτονιά Colli Aniene της ιταλικής πρωτεύουσας, ξέσπασε έπειτα από έκρηξη, η οποία προκλήθηκε από άγνωστη, μέχρι στιγμής αιτία.

🔵#Roma Una vittima e almeno 12 feriti, 5 intossicati e 7 ustionati, per un incendio divampato in una palazzina di 7 piani in ristrutturazione nella zona di Colli Aniene, periferia est della Capitale. Una ventina gli sfollati. Le fiamme sarebbero partite da un’auto parcheggiata. pic.twitter.com/cVd4i909C3

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 2, 2023