Reuters: Ο άνθρωπος πίσω από τον μύθο του Τραμπ για τα «πειραγμένα» μηχανήματα ψηφοφορίας στις ΗΠΑ

Την θεωρία συνωμοσίας του Τραμπ, για το πώς του έκλεψαν τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2020 και τον άνθρωπό πίσω από αυτήν, έναν προγραμματιστή με το όνομα Ντένις Μοντγκόμερι, περιγράφει σε εκτενές δημοσίευμά του το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «Η θεωρία συνωμοσίας φαινόταν να βγαίνει από το πουθενά: σκοτεινές δυνάμεις είχαν διεισδύσει σε μηχανήματα ψηφοφορίας σε όλη την χώρα, για να κλέψουν από τον Ντόναλντ Τραμπ τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ».

«Ο μύθος άρχισε να διαδίδεται πριν ακόμη καταμετρηθούν οι ψήφοι», λέει το πρακτορείο. «Μία από τις παλαιότερες εκδόσεις, από έναν σκοτεινό, δεξιό ιστότοπο, είχε έναν ήρωα: τον Ντένις Μοντγκόμερι, έναν προγραμματιστή υπολογιστών και αυτοχαρακτηριζόμενο πρώην εργολάβο που αναλάμβανε δουλειές της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ» (της γνωστής CIA).

Ο συγγραφέας στον ιστότοπο ανέφερε τον ισχυρισμό του Μοντγκόμερι ότι πριν από χρόνια, είχε κατασκευάσει έναν υπερυπολογιστή που είχε ονομάσει Hammer ως εργαλείο επιτήρησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ, μαζί με λογισμικό που ονομάζεται Scorecard και που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη χειραγώγηση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Τώρα, όπως ισχυρίστηκε ο Μοντγκόμερι, κάποιος είχε αρπάξει την τεχνολογία και τη χρησιμοποιούσε για να κλέψει την προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

The universe of pro-Trump conspiracy theories about vote-flipping supercomputers can be traced back to Dennis Montgomery, a programmer and ex-U.S. intelligence contractor. Judges call him a fraud and perjurer, and he has a history of telling tall tales https://t.co/BlSDSGiZug pic.twitter.com/vshrrE6wSn

