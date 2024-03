Ράμα: Η απάντηση του Αλβανού πρωθυπουργού στην καταγγελία για χειρονομία σε βάρος γυναίκας δημοσιογράφου

Απάντηση στην εναντίον του καταγγελία για χειρονομία σε βάρος γυναίκας δημοσιογράφου αναγκάστηκε να δώσει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καταγγέλλοντας ότι όλα είναι ψέμα και αγνοώντας ότι οι κάμερες έχουν καταγράψει την κίνησή του.

«Ρωτούσα τον Ράμα για την επένδυση στο Σαζάν και αν πρόκειται για ένα επενδυτικό σχέδιο όπως αυτό στο λιμάνι του Δυρραχίου. Μου είπε “πήγαινε να δεις” και με άγγιξε στο μάγουλο με το χέρι του. Του είπα: “Μην με αγγίζεις”, δήλωσε η δημοσιογράφος Αμπρόζια Μέτα στο Balkan Investigative Reporting Network, εξηγώντας αυτό που όλοι είδαν στις κάμερες.

«Δυστυχώς, ο πρωθυπουργός Ράμα επιδεικνύει τη συνήθη αλαζονεία του προς τους δημοσιογράφους. Λυπάμαι που ο επικεφαλής της κυβέρνησης δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του όταν ερωτάται για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος», πρόσθεσε η Αμπρόζια Μέτα.

#Albania : Women Press Freedom denounces PM Edi Rama’s aggression towards #AmbroziaMeta . It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader has shown contempt toward critical press. We stand with Meta & demand Rama apologizes & treats journalists with respect. pic.twitter.com/nvYqI6BByD



Ωστόσο επειδή οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου, στο X, o Αλβανός πρωθυπουργός αναγκάστηκε να απαντήσει, με ανάρτησή του στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ράμα απέρριψε τα όσα καταγγέλλονται, γράφοντας στο Χ ότι δεν υπήρξε «τίποτα που να προσομοιάζει σε επίθεση» και ότι «όλες οι ερωτήσεις απαντήθηκαν υπομονετικά».

«Συγγνώμη;», διερωτάται ο Αλβανός πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο Χ και προσθέτει ότι «όχι μόνο δεν έχω να απολογηθώ, αλλά απορρίπτω τον χαρακτηρισμό του “ηγέτη που έδειξε περιφρόνηση προς τον Τύπο”, ο οποίος απλά δεν ισχύει, διότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχω εμπλακεί σε κανενός είδους θεμιτή έντονη αντιπαράθεση με κανέναν δημοσιογράφο».

Apologies?!

Apologies following a completely abhorring lie while everything is in video and a dozen of journalists, and cameramans as well are eyewitnesses of the simple truth that not only there was anything near to an agression, but all questions were answered patiently… pic.twitter.com/iqH3xE7SMl

— Edi Rama (@ediramaal) March 19, 2024