Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στη Νότια Κορέα – Επτά νεκροί και 12 τραυματίες

Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στη Νότια Κορέα στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, ενώ άλλοι δώδεκα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε η πυροσβεστική σήμερα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον όγδοο όροφο δεκαόροφου ξενοδοχείου της Μπουτσάν, δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ, χθες Πέμπτη στις 19:40 (τοπική ώρα· 13:40 ώρα Ελλάδας), προτού κατασβεστεί χονδρικά δύο ώρες αργότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι επτά άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν στην πλειονότητά τους φιλοξενούμενοι. Από τους δώδεκα τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, οι τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστικής της Μπουτσάν.

Hotel inferno leaves at least seven dead with guests ‘leaping from 8th floor and bodies found scattered in stairways’ as fire rips through complex in South Korea https://t.co/M5CP4atmZl pic.twitter.com/YCaueGHC7I

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 22, 2024