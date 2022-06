Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Φωτογραφία από τα πρώτα γενέθλια της Lilibet

Ενός έτους έγινε το Σάββατο η μικρή Lilibet. Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασαν τα γενέθλια της κόρης τους στη Βρετανία όπου ταξίδεψαν για το Πλατινιένο Ιωβηλαίο.

Το ζευγάρι έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από την ημέρα των γενεθλίων της. Η ενός έτους Lilibet χαμογελάει, καθώς παίζει στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στo Ηνωμένο Βασίλειο, στο περίφημο Frogmore Cottage.

Πρόκειται για τη δεύτερη φωτογραφία της Lilibet που έχει κυκλοφορήσει, ενώ η προηγούμενη είχε δημοσιευτεί όταν ήταν ακόμα μωρό.

Ο φωτογράφος και οικογενειακός φίλος που τράβηξε το στιγμιότυπο, μοιράστηκε και άλλη μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μέγκαν Μαρκλ με την κόρη της στο Twitter.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu

— Misan Harriman (@misanharriman) June 6, 2022