Πούτιν: «Πάντα θέλω να δώσω μια γροθιά, αλλά το παλεύω» – Γιατί διέρρευσε σήμερα το τρέιλερ μιας συνέντευξης

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι πάντα τόσο ήρεμος και ψύχραιμος, όπως φαίνεται στις δημόσιες εμφανίσεις του. Όπως ο ίδιος ομολόγησε, συμβαίνει ακριβώς το το αντίθετο.

Ο Ρώσος πρόεδρος «Πάντα» θέλει να δώσει μια μπουνιά σε κάποιον. Αυτό απάντησε ο αρχηγός του Κρεμλίνου σε ερώτηση που του έκανε δημοσιογράφος.

Στην διάρκεια συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, η συζήτηση έφτασε στο σημείο για κάποια προβλήματα θυμού που μπορεί να τον επηρεάζουν. Σε εκείνο το σημείο ο Ρώσος πρόεδρος με μία δήλωση – ξέσπασμα, είπε: «Μου έρχεται να χώσω μια μπουνιά σε μερικούς, αλλά κρατιέμαι…».

Για την ακρίβεια ο διάλογος με τον δημοσιογράφο έγινε ως εξής:

Ερώτηση δημοσιογράφου: «Εξωτερικά, φαίνεστε πάντα πολύ ψύχραιμος και συγκρατημένος – δεν έχετε ποτέ την επιθυμία, όπως λένε, να ρίξετε μια μπουνιά σε κάποιον;»

Πούτιν: «Πάντα!»

Ερώτηση δημοσιογράφου: «Πάντα;»

Πούτιν: «Το ζω, αλλά το παλεύω».

Ο διάλογος μεταδόθηκε σε τρέιλερ ενός ντοκιμαντέρ της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης που σηματοδοτεί την 25η επέτειο από την πρώτη ορκωμοσία του Πούτιν, ως προέδρου της χώρας, το 2000.

Βέβαια έχει μια σημασία πότε μεταδόθηκε το τρέιλερ. Την ημέρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας άφησε υπονοούμενα για την ασφάλεια στην Μόσχα, κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Νίκης εναντίον της Γερμανίας, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Είναι μια ημέρα που η Μόσχα γιορτάζει με μεγαλοπρέπεια και δέχεται πολλές επισκέψεις ξένων ηγετών. Η δήλωση του Ζελένσκι δημιούργησε μεγάλο εκνευρισμό στην ρωσική ηγεσία η οποία του απάντησε με δήλωση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου εξωτερικών, αλλά και με δήλωση του αντιπροέδρου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας, που είπε ότι αν γίνει ουκρανική επίθεση στην Μόσχα, στις 9 Μαΐου, τότε το Κίεβο δεν θα υπάρχει στις 10 του μηνός.

Παρά τις δηλώσεις αυτές είναι προφανές ότι το Κρεμλίνο εκνευρίστηκε τόσο πολύ από την δήλωση του Ζελένσκι που αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει ακόμα μία απάντηση και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο. Και δόθηκε με το συγκεκριμένο τρέιλερ.

Putin on the urge to PUNCH someone: ‘I fight it’

💬 Journalist Zarubin: You’re always outwardly very cold-blooded and restrained. Don’t you ever feel the urge to punch someone?

💬 Putin: Always. pic.twitter.com/IencVfx5UZ

