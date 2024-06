Πούτιν-Κιμ Γιονγκ Ουν: Υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης σε περίπτωση επίθεσης – Η λιμουζίνα… made in Russia και τα έργα τέχνης

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν νέα συμφωνία «στρατηγικής σύμπραξης», δεσμευόμενες να βοηθήσουν η μία την άλλη χώρα, σε περίπτωση εισβολής.

«Η συνολική συμφωνία εταιρικής σχέσης που υπογράφηκε σήμερα παρέχει, μεταξύ άλλων, αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ενός από τα μέρη αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αποκάλεσε τη Ρωσία «τον πιο έντιμο φίλο και σύμμαχο» και αναφέρθηκε στον Ρώσο πρόεδρο ως «τον πιο αγαπημένο φίλο του κορεατικού λαού», σύμφωνα με έκθεση του κρατικού πρακτορείου RIA.

Η συμφωνία, η οποία αντικαθιστά προηγούμενες συνθήκες μεταξύ των χωρών από το 1961 και το 2000-2001, περιλαμβάνει μια ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, βάσει της οποίας κάθε χώρα συμφωνεί να βοηθήσει την άλλη σε περίπτωση επίθεσης.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, βοηθός του Ρώσου προέδρου, είπε ότι η συμφωνία ήταν απαραίτητη λόγω «της βαθιάς εξέλιξης της γεωπολιτικής κατάστασης στον κόσμο και την περιοχή», μεταδίδει το SkyNews.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν διαβεβαίωσε τη Ρωσία για την «πλήρη υποστήριξή» του και για την «αλληλεγγύη» του στη σύγκρουσή της με την Ουκρανία.

Η Βόρεια Κορέα «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της και την αλληλεγγύη της στην κυβέρνηση, το στρατό και το λαό της Ρωσίας στη διεξαγωγή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία για να προστατεύσουν την κυριαρχία, τα συμφέροντα της ασφάλειας και την εδαφική ακεραιότητα» της χώρας τους, δήλωσε ο Κιμ.

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, οι συνομιλίες τετ-α-τετ μεταξύ των δύο ανδρών διήρκεσαν περίπου δύο ώρες και είχαν προηγηθεί διευρυμένες διαπραγματεύσεις.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει την Δευτέρα πως αυτή η συμφωνία «συνολικής στρατηγικής σύμπραξης» θα αντανακλά «τη βαθιά εξέλιξη της γεωπολιτικής κατάστασης στον κόσμο», την ώρα που η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα θεωρούν αμφότερες τις Ηνωμένες Πολιτείες υπαρξιακό εχθρό τους.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ ανέφερε, εξάλλου, στους Ρώσους δημοσιογράφους, που συνοδεύουν την προεδρική αντιπροσωπεία στη Βόρεια Κορέα, πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν αντάλλαξαν δώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος πρόεδρος προσέφερε στον Κιμ μια ρωσικής κατασκευής λιμουζίνα Aurus, ένα σερβίτσιο τσαγιού και ένα ξιφίδιο ναυάρχου.

Αναφορικά με τα δώρα που προσφέρθηκαν στον αρχηγό του ρωσικού κράτους, ο Ουσάκοφ ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, πως ο Πούτιν δέχθηκε έργα τέχνης που τον αναπαριστούν, μεταξύ των οποίων και προτομές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «ωραία δώρα». «Είναι παραλλαγές απεικονίσεων, όλες πολύ καλλιτεχνικές, ανάμεσα στις οποίες προτομές», δήλωσε.

Τον Πούτιν υποδέχθηκαν σήμερα στην Πιονγκγιάνγκ χιλιάδες, ενθουσιώδεις κάτοικοι της κορεατικής πρωτεύουσας.

