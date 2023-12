Πούτιν: «Ηλίθιοι και νεοφασίστες οι Ουκρανοί ηγέτες»

«Hλίθιους και νεοφασίστες» χαρακτήρισε τους Ουκρανούς ηγέτες o Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επαινώντας παράλληλα τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Παράλληλα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λάβρόφ κλήθηκε να απαντήσει για τη στάση που τηρεί η Μόσχα στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ζητώντας κατάπαυση του πυρός, την στιγμή μάλιστα που μαίνεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Έχουν τρελαθεί τελείως, ή για να το θέσω απλούστερα, έχουν γίνει εντελώς θρασύτατοι», φαίνεται να λέει ο Πούτιν για την ουκρανική ηγεσία σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε χθες (10/12), με τον Ρώσο πρόεδρο να κρατά ένα ποτήρι σαμπάνια κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Κρεμλίνο με Ρώσους στρατιωτικούς που πολεμούν στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χειροκρότησε εσκεμμένα έναν πρώην ναζιστή, μια αναφορά σε ένα περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στον Καναδά. Τότε, παρουσία του Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του Καναδά κάλεσε τους βουλευτές να χειροκροτήσουν τον 98χρονο Ουκρανό βετεράνο Γιαροσλάβ Χούνκα. Σύμφωνα όμως με εβραϊκές οργανώσεις, ο Χούνκα πολέμησε με τη 14η Μεραρχία Εθελοντών των Βάφεν Ες-Ες. Το συμβάν προκάλεσε σκάνδαλο, οδηγώντας στην παραίτηση του προέδρου της Βουλής.

Ο Πούτιν θεώρησε το περιστατικό ως απόδειξη της νεοφασιστικής στάσης της σημερινής ηγεσίας του Κιέβου.

Στη συνάντηση που είχε σήμερα με τους Ρώσους στρατιωτικούς, ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τη ρωσική αμυντική βιομηχανία. «Παράγει πολλές φορές περισσότερο» σε σύγκριση με όταν ξεκίνησε ο πόλεμος (η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία), είπε ο Πούτιν.

“Not only are they morons, they are also neo-Nazis!” – Putin on the Ukrainian authorities. pic.twitter.com/Jcv5V42q7z

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) December 10, 2023