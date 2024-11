Πούτιν: «Έρχεται η στιγμή της αλήθειας – Διαμορφώνεται μια νέα παγκόσμια τάξη» – Η πρώτη ομιλία μετά την νίκη Τραμπ

Την πρώτη του ομιλία μετά την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, στις αμερικανικές εκλογές, έκανε σήμερα, (Πέμπτη) ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο φόρουμ του Βαλντάι στο θέρετρο του Σότσι, δηλώνοντας ότι «έρχεται η στιγμή της αλήθειας».

«Διαμορφώνεται μία νέα παγκόσμια τάξη, μπροστά στα μάτια μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πούτιν.

Το φετινό θέμα του φόρουμ είναι «Διαρκής ειρήνη – σε ποια βάση; Γενική ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη στον 21ο αιώνα» και πραγματοποιείται από 4 έως 7 Νοεμβρίου.

Η κοινωνία ζει τώρα σε μια εποχή βασικών, επαναστατικών αλλαγών, συμμετέχοντας άμεσα στις πιο περίπλοκες διαδικασίες του σύγχρονου κόσμου, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Εσείς και εγώ τυχαίνει να ζούμε σε μια εποχή βασικών, ουσιαστικά επαναστατικών αλλαγών, όχι μόνο για να κατανοήσουμε, αλλά και για να είμαστε άμεσοι συμμετέχοντες στις πιο περίπλοκες διαδικασίες του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνα», είπε, μιλώντας στο φόρουμ του Βαλντάι.

Vladimir Putin declared the death of the New World Order just two days after the election results and a day after Elon Musk’s cryptic “Novus Ordo Seclorum” tweet.

