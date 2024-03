Πολωνία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος – 19 τραυματίες –ΒΙΝΤΕΟ

Τρόμος στην Πολωνία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 19 ανθρώπων, εκ των οποίων οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση, αποκλείοντας το σενάριο της «τρομοκρατικής ενέργειας.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Στσετσίν σήμερα όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, σε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 19 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων έξι ανήλικοι, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας.

In the centre of Szczecin, a car driver hit 17 people at a pedestrian crossing. Two of the injured people are in critical condition. The perpetrator fled the scene, but was apprehended after some time. He is a 33-year-old man. pic.twitter.com/AvTPHKymLK

