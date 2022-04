Πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες θα συμμετέχουν στην εκστρατεία υπέρ της Ουκρανίας

Στις 25 Μαρτίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσαν ότι ξεκινά παγκόσμια εκστρατεία για την άντληση κεφαλαίων με σκοπό τη στήριξη των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω της εισβολής, σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση Global Citizen για την προάσπιση των συμφερόντων του πολίτη.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η εκστρατεία «Stand Up For Ukraine» (Στηρίζουμε την Ουκρανία) επιδιώκει να κινητοποιήσει κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, καλλιτέχνες, εταιρείες και ιδιώτες με σκοπό να διαθέσουν κεφάλαια για την υποστήριξη των ανθρωπιστικών προσπαθειών στην Ουκρανία και τις γειτονικές χώρες. Η Global Citizen θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες τις προσεχείς ημέρες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να βοηθήσουν.

Η εκστρατεία θα κορυφωθεί με μια πρόσκληση δωρητών στις 9 Απριλίου στη Βαρσοβία, την οποία συνδιοργανώνουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός του Καναδά κ. Τζάστιν Tριντό. Σκοπός είναι να συγκεντρωθούν κεφάλαια και να εξασφαλιστεί ευρύτερη στήριξη για την κάλυψη των αναγκών των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων.

Περίπου 10 εκατομμύρια άτομα έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους μέχρι στιγμής λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας και πάνω από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ουκρανία για να διαφύγουν σε γειτονικές χώρες. Περίπου 2 εκατομμύρια από τα άτομα αυτά είναι παιδιά.

Πριν από την πρόσκληση δωρητών, πολλοί από τους κορυφαίους καλλιτέχνες, από τον κόσμο της ψυχαγωγίας, αθλητές και υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση Global Citizen, για τον μαραθώνιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θέμα «Stand Up for Ukraine» που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Απριλίου.

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να συμμετάσχουν είναι οι: Abel “The Weeknd” Tesfaye, Adam Durica, Aitana, Alanis Morissette, Alejandro Sanz, Alexandra Stan, Angélique Kidjo, Annie Lennox, Billie Eilish, Billy Joel, Celine Dion, Chris Isaak, Chris Rock, Demi Lovato, Elton John and David Furnish, FINNEAS, Garth Brooks and Trisha Yearwood, Gloria Steinem, Green Day, Herbert Grönemeyer, Hugh Jackman and Deborra-lee Furness, Igo, Jon Batiste, Jonas Brothers, Juanes, Kacey Musgraves, Katy Perry, Leon Bridges, Luke Combs, Madonna, Miley Cyrus, Mirai, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Ryan Tedder, Sarsa, Shaquille O’Neal, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Tame Impala, U2, Usher, Vito Bambino, Young Leosia. Θα ανακοινωθούν και άλλες συμμετοχές τις επόμενες ημέρες.

Αν είστε ιδιώτης, εξετάστε το ενδεχόμενο δωρεάς μέσω του Global Citizen για να υποστηρίξετε διαπιστευμένες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις βάσης που υποστηρίζουν άτομα που έχουν εκτοπιστεί λόγω της εισβολής.

Αν είστε εταιρεία, οι δωρεές σας σε είδος μπορούν να γίνουν μέσω ενός νέου συστήματος που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή για τη δρομολόγηση δωρεών σε είδος από τον ιδιωτικό τομέα προς την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ, για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων.

