Πόλεμος στο Ισραήλ: Βομβαρδισμοί στη Ράφα, στο συνοριακό πέρασμα με την Αίγυπτο

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν την περιοχή του συνοριακού περάσματος της Ράφα ανάμεσα στην Λωρίδα της Γάζας και την Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο, δήλωσαν παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας, θέτοντας σε κίνδυνο την λειτουργία του μοναδικού σημείου διέλευσης από και προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της διοίκησης της Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο βομβαρδισμός προκάλεσε την διακοπή της λειτουργίας του περάσματος της Ράφα και ότι το αιγυπτιακό προσωπικό του συνοριακού σταθμού ειδοποίησε τους παλαιστίνιους συναδέλφους να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις.

Παρόμοιο περιστατικό προκάλεσε χθες μερική διακοπή της λειτουργίας του σταθμού της Ράφα, ωστόσο πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι η πρόσβαση για τους ταξιδιώτες και τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις είχε αποκατασταθεί σήμερα το πρωί.

Η Ράφα είναι το μόνο σημείο διέλευσης από την Λωρίδα της Γάζας προς την Χερσόνησο του Σινά. Η πρόσβαση ελέγχεται αυστηρά στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Αίγυπτο και το Ισραήλ στην κυκλοφορία προσώπων και αγαθών από την Γάζα.

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός αναθεώρησε σύσταση που απευθύνθηκε από ισραηλινό στρατιωτικό εκπρόσωπο σύμφωνα με την οποία οι Παλαιστίνιοι που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα πρέπει να κατευθυνθούν προς την Αίγυπτο.

BREAKING: “Israeli warplanes attack the Rafah border crossing with missiles, resulting in several injuries.” pic.twitter.com/Jf7SmxkbAF

— V PALESTINE 🇵🇸 (@V_Palestine20) October 10, 2023