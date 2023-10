Πόλεμος στο Ισραήλ – Νετανιάχου: «Τα χτυπήματα κατά της Χαμάς μόλις ξεκίνησαν – Αυτό που θα κάνουμε θα μείνει στην ιστορία»

Σε νέο διάγγελμα προχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπειτα από τις συνεχείς επιθέσεις από την πλευρά της Χαμάς, στο οποίο επιβεβαίωσε ότι η εισβολή στη χώρα του συνεχίζεται καθώς σημαντικός αριθμός Παλαιστινίων βρίσκονται ακόμη στο Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι: «Πάντα γνωρίζαμε τι είναι η Χαμάς. Τώρα ο κόσμος ξέρει. Η Χαμάς είναι το ISIS που εκτελεί παιδιά».

«Τα χτυπήματα κατά της Χαμάς μόλις ξεκίνησαν, έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας» τόνισε, και επανέλαβε πως «σκοπός μας είναι η ενότητα της χώρας. Είμαστε όλοι ενωμένοι αυτή τη στιγμή». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του είπε ότι οι αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα ήταν «μόνον η αρχή» και πρόσθεσε ότι οι Αρχές κάνουν «τα πάντα για τους Ισραηλινούς που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Γάζα».

Ακόμη επεσήμανε ότι «το πιο σημαντικό είναι να μην χάνουμε την ψυχραιμία μας. Γνωρίζω ότι όλοι θέλουμε απτά αποτελέσματα, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Σε οποιοδήποτε μέρος επιχειρεί η Χαμάς θα μετατραπεί σε ερείπια. Αυτό συμβαίνει ήδη και θα συνεχίσει να συμβαίνει».

Στο διάγγελμα ευχαρίστησε τη Δύση για την στάση της λέγοντας πως «οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το Ισραήλ με κάθε τρόπο και οι εχθροί του Ισραήλ καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό» συμπλήρωσε, ευχαριστώντας τη Δύση για τη στάση της. Όλοι οι εχθροί μας γνωρίζουν ότι ήταν τρομερό λάθος να επιτεθούν στο Ισραήλ. Αυτό που θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες θα μείνει στην ιστορία».

Israel is at war.

We didn’t want this war.

It was forced upon us in the most brutal and savage way.

But though Israel didn’t start this war, Israel will finish it.

Once, the Jewish people were stateless.

Once, the Jewish people were defenseless.

No longer.

Hamas will… pic.twitter.com/eVECGnzLu3

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023