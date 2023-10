Πόλεμος στο Ισραήλ: Η οργάνωση της εισβολής στην Γάζα, ο ρόλος των ειδικών δυνάμεων και το σφυροκόπημα των υποδομών

Την τεράστια πολεμική του μηχανή, με χιλιάδες άρματα μάχης, πολεμικά αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό, οργανώνει το Ισραήλ, για να απαντήσει στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς, το Σάββατο, η οποία έχει αφήσει τουλάχιστον 700 Ισραηλινούς νεκρούς, ενώ πλήξει βαριά το γόητρο της χώρας, το κύρος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ήδη χρησιμοποιούν τα 600 αεροσκάφη τους και το πυροβολικό με τουλάχιστον 300 εκτοξευτές ρουκετών, και σφυροκοπούν ανελέητα τη Λωρίδα της Γάζας,. Έχουν ανακοινώσει ότι έχουν πλήξει τουλάχιστον 1.000 στόχους που ανήκουν στη Χαμάς. Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από νέους Ισραηλινούς που αναζητούν πτήσεις για να επιστρέψουν στην χώρα και να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και οι δρόμοι με τα χιλιάδες αυτοκίνητα που έχουν εγκαταλείψει έξω από τα στρατόπεδα οι νέοι επίστρατοι.

Το Ισραήλ στηρίζεται και στις διαβόητες ειδικές του δυνάμεις, που αριθμού 8000 άτομα οι οποίοι εμφανίζονται ανυπόμονοι να αρχίσουν οι επιχειρήσεις για να «σκοτώσουν τρομοκράτες της Χαμάς», όπως λένε.

Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες γιατί θα ολοκληρωθεί ο συντονισμός της επίθεσης των χερσαίων δυνάμεων στην λωρίδα της Γάζας, κάτι που θα έχει στόχο την καταστροφή των υποδομών της Χαμάς και της χώρας, προκαλώντας, λογικά, οδομαχίες.



Ήδη οι εικόνες από τα ΜΜΕ δείχνουν τεθωρακισμένα και αυτοκινούμενα πυροβόλα να παίρνουν θέσεις στα σύνορα με την λωρίδα της Γάζας. Η στρατιωτική ισχύς του Ισραήλ είναι πολύ ανώτερη από εκείνη της Χαμάς.

Εκτός από τους 173.000 στρατιώτες, το Ισραήλ επιστράτευσε σήμερα 300.000 εφέδρους, αριθμός ρεκόρ, ως απάντηση στην πολυμέτωπη επίθεση της Χαμάς.

Η απάντηση του Ισραήλ στην άνευ προηγουμένου επίθεση Παλαιστινίων ενόπλων από τη Λωρίδα της Γάζας “θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή”, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μιλούσε σε δημάρχους μεθοριακών πόλεων του νότιου Ισραήλ που επλήγησαν από την επίθεση η οποία ξεκίνησε προχθές, Σάββατο, ανέφερε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός αερομεταφορέας El Al θα αυξήσει τα δρομολόγιά του για να μεταφέρει εφέδρους πίσω στο Ισραήλ, ώστε να βοηθήσει στη μεγαλύτερη επιστράτευση στην ιστορία της χώρας. Ο αριθμός των εφέδρων (300.000) που έχουν επιστρατευτεί είναι άνευ προηγουμένου. Το Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να την εκκενώσουν, μια ακόμα ένδειξη ότι σχεδιάζει χερσαία επιχείρηση.

Ο εκπρόσωπος της El Al είπε ότι δεν έχει ακυρωθεί καμία πτήση και ότι πολλά από τα αεροπλάνα που εκτελούν δρομολόγια από και προς το Ισραήλ είναι γεμάτα. Η El Al αυξάνει τα δρομολόγια της καθώς πολλές μεγάλες ξένες εταιρείες ακύρωσαν ή μείωσαν τα δικά τους προς το Ισραήλ, μετά την επίθεση της Χαμάς.

Η αποστολή των Σαγερέτ Μακτάλ

Το Ισραήλ επιστρατεύει επίσης τις ειδικές δυνάμεις και βασικά την επίλεκτη μονάδα Sayeret Matkal, η οποία πιστεύεται ότι θα έχει στόχο να εξουδετερώσει, υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, αλλά και να διασώσει τους εκατοντάδες Ισραηλινούς που είναι όμηροι κι έχουν μεταφερθεί στην λωρίδα της Γάζας.

Israel is now conducting strategic bombings of Gaza pic.twitter.com/uwglF7EpWG — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) October 9, 2023

Σε ανακοίνωσή της νωρίτερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι έριξε περίπου 2.000 πυρομαχικά και περισσότερες από 1.000 τόνους βομβών, σε πάνω από 10.000 στόχους στη Γάζα τις τελευταίες 20 ώρες. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.

Gaza is shaking | The Intensity of Israeli bombings are intensifying. pic.twitter.com/1ozGGAWvS9 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 9, 2023

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δήλωσαν ότι θέλουν να εξαλείψουν εντελώς από τη Χαμάς την εξουσία της και την ιοκανολτητα να κυβερνά την Παλαιστίνη μετά από αυτό που περιγράφηκε ως η “χειρότερη μέρα στην ιστορία” ου Ισραήλ.



Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν επίσης σκοτωθεί και κτίρια έχουν μετατραπεί σε ερείπια μετά την έναρξη της θανατηφόρας επίθεσης εκδίκησης του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν ισοπεδώσει μέχρι στιγμής μεγάλο μέρος της πόλης Μπέιτ Χανούν στη βορειοανατολική γωνία του παλαιστινιακού θύλακα της Λωρίδας της Γάζας. Η Χαμάς χρησιμοποιεί το Μπεΐτ Χανούν ως ορμητήριο για τις επιθέσεις τους.