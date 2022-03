Πόλεμος στην Ουκρανία: “Ξηλώνει” τους στρατηγούς του ο Πούτιν – Το παρασκήνιο της σύλληψης του υποδιευθυντή της Εθνικής Φρουράς

Ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 22η ημέρα, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, φαίνεται πως είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι το σχέδιο εισβολής δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι ο Πούτιν ήταν τόσο εξοργισμένος από τις απώλειες, που ξέσπασε στους στρατηγούς του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ukrayinska Pravda, που επικαλείτο δηλώσεις του Ουκρανού υπουργού Άμυνας Αλεξέι Ντανίλοφ, ο Πούτιν καρατόμησε οκτώ στρατηγούς του και διόρισε νέους.

“Ο εχθρός μετακίνησε οκτώ στρατηγούς από το πόστο τους επειδή δεν ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Έχουν διοριστεί νέοι” είχε πει ο Ντανίλοφ. “Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στη Ρωσική Ομοσπονδία. Μπορώ να σας πω ότι είναι απελπισμένοι”. Την 1η Μαρτίου η Ρωσίδα ανεξάρτητη δημοσιογράφος Φαρίντα Ρουστάμοβα είχε ισχυριστεί ότι πηγές του Κρεμλίνου χαρακτήριζαν την εισβολή “απόλυτο χάος”.

Σήμερα, ο ερευνητής δημοσιογράφος Κρίστο Γκρόζεφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, επικαλούμενος ανεξάρτητες πηγές, ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) συνέλαβε τον υποδιευθυντή της ρωσικής Εθνικής Φρουράς, Ρομάν Γκαβρίλοφ. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: “Τρεις ανεξάρτητες πηγές αναφέρουν ότι ο αναπληρωτής αρχηγός της Ρωσικής Φρουράς (τμήμα του εσωτερικού στρατού της Ρωσικής Ομοσπονδίας που υπέστη τεράστιες απώλειες στην Ουκρανία), συνελήφθη από την FSB. Ο Γκαβρίλοφ εργαζόταν επίσης στο παρελθόν στην Προεδρική Φρουρά, δηλαδή στην προσωπική ασφάλεια του Πούτιν”, γράφει ο Γκρόζεφ.

Ο Γκαβρίλοφ θεωρείται ένοχος για κατασκοπεία και διαρροή στρατιωτικών δεδομένων με αποτέλεσμα να χαθούν ζωές Ρώσων στρατιωτών. Κατηγορείται επίσης για σπάταλη χρήση καυσίμων ώστε ρωσικά άρματα μάχης να μένουν στη μέση του δρόμου, αλλά θεωρείται και υπεύθυνος για τις πληροφορίες που μετέφερε στο Κρεμλίνο σχετικά με τη στήριξη στην εισβολή της Ρωσίας, ότι θα τους υποδέχονταν με λουλούδια στην Ουκρανία. Κατηγορείται επίσης και για “διαρροή στρατιωτικών δεδομένων, με αποτέλεσμα την απώλεια ζωών”.

