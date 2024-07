Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί από «χτύπημα» ρωσικού πυραύλου σε κτήριο δίπλα σε παιδική χαρά – ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε σήμερα μια παιδική χαρά στην πόλη Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας, σκοτώνοντας ένα παιδί και δύο ενήλικες και τραυματίζοντας άλλους πέντε, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Μια παιδική χαρά κοντά σε ένα συνηθισμένο σπίτι… Κάθε μέρα η Ρωσία αποδεικνύει με τον τρόμο της ότι η πίεση (στην Ουκρανία) δεν είναι αρκετή», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναρτώντας εικόνες από το σημείο της επίθεσης.

Στις εικόνες φαίνονται δύο πτώματα να κείτονται στο έδαφος. Το ένα είναι το ακρωτηριασμένο πτώμα ενός παιδιού δέκα χρονών, καλυμμένο με αίματα, σκόνη και συντρίμμια. Δίπλα βρίσκεται ένα τμήμα ενός πυραύλου.

Η πόλη-λιμάνι Μικολάιβ και η γύρω περιοχή δέχονται τακτικά ρωσικές επιθέσεις.

❗️In Mykolaiv, Russian missile hits playground in courtyard of high-rise buildings, – Minister Klymenko 3 people were preliminarily killed – a man, a woman and a child. The boy’s mother is in a state of shock. three houses and a kindergarten destroyed 📹: Radio Liberty pic.twitter.com/ZwhsMNqr9j — Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) July 19, 2024

Ο Βιτάλι Κιμ, ο περιφερειακός κυβερνήτης, χαιρέτισε τους κατοίκους της πόλης που έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν πριν φτάσουν οι γιατροί. Τόνισε ότι ένας άλλος πύραυλος προσγειώθηκε αλλού στην περιοχή.

Δείτε το σχετικό βίντεο: