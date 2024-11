Πόλεμος στην Ουκρανία: Στις φλόγες τυλίχθηκε κέντρο υγείας του Κιέβου έπειτα από ρωσική επιδρομή με drones – Ένας τραυματίας

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε κέντρο υγείας στη συνοικία Ντιπρόβσκι του Κιέβου, μετά από επιδρομή ρωσικών drones, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Σερχίι Ποπκό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο κ. Ποπκό τόνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης, με έναν άνθρωπο να τραυματίζεται. Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Εξαιτίας επίθεσης με drones που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον του Κιέβου, ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο υγείας στη συνοικία Ντιπρόβσκι».

The damaged children’s clinic in Kyiv after debris of a Russian drone fell on it during a significant attack tonight. Pictures by rescue services. pic.twitter.com/GDocKNkRVm

— Hromadske Radio in English (@HromRadio_eng) November 28, 2024