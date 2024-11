Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική επιδρομή στην Οδησσό

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αργά το βράδυ της Παρασκευής συγκρότημα κατοικιών στην περιφέρεια της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, σύμφωνα με την ουκρανική τηλεόραση και τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ.

Βίντεο που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κτίρια και αυτοκίνητα που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

🇷🇺⚔️🇺🇦 Geran-2 drones are brightening the night up in Odessa.

Multiple landings reported. 🛸🛸 https://t.co/2KQtUY7jND pic.twitter.com/8mZjWjakxe

