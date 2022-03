Πόλεμος στην Ουκρανία: Ηλικιωμένος περιμένει να τον απεγκλωβίσουν μετά τον βομβαρδισμό πολυκατοικίας

Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ενώ ο πόλεμος μπαίνει στην 20η ημέρα. Όπως αναφέρει ο Guardian πύραυλος των Ρώσων έπληξε πολυκατοικία.

Υπάρχουν φωτογραφίες από πυροσβέστες που καταπολεμούν τη φωτιά στην πολυκατοικία στο Κίεβο μετά το χτύπημα από ρωσική επίθεση με πυραύλους. Μια φωτογραφία δείχνει επίσης έναν ηλικιωμένο κάτοικο που περιμένει να διασωθεί.

Το Ukraine 24 ανέφερε δύο ισχυρές εκρήξεις στα δυτικά προάστια της πόλης, στην περιοχή Μπορσκαγκόβκα του Κιέβου. Μάλιστα, το κανάλι υποστηρίζει ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη λευκορωσική πλευρά, χωρίς να έχει επαληθευτεί από άλλα ΜΜΕ ο εν λόγω ισχυρισμός. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για τρεις δυνατές εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Right now in Kyiv. pic.twitter.com/wOtj8lhm3y

— Kate 🇺🇦 (@mazevesupremacy) March 15, 2022