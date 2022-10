Πόλεμος στην Ουκρανία: «Φορτίστε τα πάντα» – Η δραματική έκκληση στους πολίτες

Η Ρωσία συνεχίζει να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, με σκοπό να βυθίσει την χώρα στο σκοτάδι. Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, η Ukrenergo, κάλεσε τους πολίτες «να φορτίσουν τα πάντα» ως τις 07:00 σήμερα το πρωί καθώς αναμένονται διακοπές ρεύματος.

H Ukrenergo επεσήμανε ότι διακοπές ρεύματος διάρκειας έως και τεσσάρων ωρών κάθε φορά ενδέχεται να επηρεάσουν όλη τη χώρα σήμερα και κάλεσε τους πολίτες να μαζέψουν νερό και να διασφαλίσουν ότι έχουν «ζεστές κάλτσες και κουβέρτες και αγκαλιές για την οικογένεια και τους φίλους τους».

Τόνισε εξάλλου ότι θα πρέπει να έχουν φορτιστεί κινητά τηλέφωνα, μπαταρίες, φακοί και εξωτερικοί φορτιστές μπαταρίας (power bank).

Από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν να χρησιμοποιούν φούρνους μικροκυμάτων, κλιματιστικά, ηλεκτρικές χύτρες ή καλοριφέρ από τις 07:00 ως τις 23:00.

Την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε όλη την Ουκρανία, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας, το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ετοιμάζει έναν «μαζικό εκτοπισμό» των κατοίκων των περιοχών που πρόσφατα προσάρτησε και τη στρατολόγηση Ουκρανών πολιτών στον ρωσικό στρατό.

Στο διάγγελμά του χθες Τετάρτη το βράδυ ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν χθες 21 ιρανικά drones, δέκα από τα οποία κατευθύνονταν προς το Κίεβο. «Δυστυχώς υπήρξαν πλήγματα και νέες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές», πρόσθεσε.

«Προετοιμαζόμαστε για όλα τα πιθανά σενάρια καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», διαβεβαίωσε ο Ζελένσκι. «Αναμένουμε ότι ο ρωσικός τρόμος θα κατευθύνεται εναντίον των ενεργειακών υποδομών μέχρι, με τη βοήθεια των εταίρων μας, να είμαστε σε θέση να καταστρέφουμε το 100% των πυραύλων και των drones», πρόσθεσε.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin’s regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022