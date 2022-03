Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με ρουκέτα στην περιφερειακή διοίκηση του Μικολάγιφ – Τουλάχιστον 3 νεκροί

Επίθεση με ρουκέτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις που έπληξαν κτίριο της περιφερειακής διοίκησης στη Μικολάγιφ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν 22, ανακοίνωσαν τοπικές Αρχές, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται.

Διασώστες ανέσυραν 18 από τους τραυματίες από τα συντρίμμια. Οι επιχειρήσεις των διασωστών συνεχίζονται, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε από τον τοπικό κυβερνήτη Βιτάλι Κιμ εικονίζει μια μεγάλη τρύπα στο πλευρό του κτιρίου. Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα κατευθύνονται στο κτίριο, η περιοχή του οποίου έχει αποκλειστεί.

«Κατέστρεψαν το μισό κτίριο», είπε ο Κιμ.

Ο ίδιος πρόσθεσε όμως ότι το πλήγμα έχει ένα θετικό στοιχείο – δείχνει ότι η Ρωσία έχει παραιτηθεί από την προσπάθεια να καταλάβει την πόλη.

#Mikolayiv #nikolaev 29.03.2022 Mykolaiv Regional State Administration. The Russian army fired a cruise missile at the building of the Nikolaev administration. It’s a civilian object!!! #mariupol we stand with you! pic.twitter.com/g6QkmorDXf

