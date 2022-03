Πόλεμος στην Ουκρανία: Αγωνία για τη Μαριούπολη – Εξαντλούνται τα τελευταία αποθέματα τροφίμων και νερού

Σε ρωσικό κλοιό είναι η Μαριούπολη με οδομαχίες μέσα στην πόλη, ενώ η εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται για 18η ημέρα.

Τα τελευταία αποθέματα νερού και τροφίμων στην πόλη της Μαριούπολης, που βρίσκεται υπό πολιορκία, εξαντλούνται, προειδοποίησε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο, προσθέτοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις, που έχουν αποκλείσει την πόλη, συνεχίζουν να σφυροκοπούν πολιτικούς στόχους.

Russian tanks firing in the streets of #Mariupol today. There is massive destruction and a high number of civilian casualties. pic.twitter.com/AWscuwYH6n

— marqs (@MarQs__) March 12, 2022