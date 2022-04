Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανακαλύφθηκαν τουλάχιστον 1.200 πτώματα στο Κίεβο

H γενική εισαγγελέας της Ουκρανίας Ιρίνα Βενεντίκτοβα δήλωσε πως τουλάχιστον 1.200 πτώματα έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή του Κιέβου, που είχε εν μέρει καταληφθεί για εβδομάδες από τις ρωσικές δυνάμεις.

“Μέχρι σήμερα, έχουμε 1.222 ανθρώπους που σκοτώθηκαν μόνο στην περιοχή του Κιέβου”, δήλωσε η Ιρίνα Βενεντίκτοβα, μιλώντας στα αγγλικά στη συνέντευξη στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News έκανε επίσης λόγο για 5.600 έρευνες που έχουν ξεκινήσει για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Βενεντίκτοβα, οι υπηρεσίες της οποίας είναι επιφορτισμένες με τον συντονισμό των υπηρεσιών προκειμένου να εξακριβωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου, δεν διευκρίνισε σήμερα αν τα πτώματα που ανακαλύφθηκαν είναι μόνο άμαχοι.

Πριν από μία εβδομάδα, η Βενεντίκτοβα είχε κάνει λόγο για τα πτώματα 410 αμάχων που είχαν βρεθεί στα εδάφη που απελευθερώθηκαν στην περιοχή του Κιέβου.

Η εισαγγελέας είχε αφήσει τότε να εννοηθεί πως υπήρχαν χωρίς αμφιβολία και άλλες σοροί που δεν είχαν ακόμη περισυλλεγεί και αξιολογηθεί.

