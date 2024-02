Πόλεμος Μέση Ανατολή: Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο νοσοκομείο Αλ-Άμαλ στη Χαν Γιουνίς

Έφοδο στα γραφεία της Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης πραγματοποίησαν οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού IDF, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση της η PRCS.

Έκκληση απευθύνουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνοντας λόγο για νέο λουτρό αίματος σε περίπτωση που ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιήσει νέα χερσαία επίθεση.

An Israeli airstrike directly hit an ambulance convoy in Gaza, which was transporting injured individuals. The attack occurred amidst a dense crowd of civilians at the entrance to the Al Shifa Hospital in #Gaza City, the largest medical facility in the Gaza Strip. #Rafah pic.twitter.com/7ZMm8rBr7w

— Palestine Info Center (@palinfoen) February 9, 2024