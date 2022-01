Πίτερ Μπογκντάνοβιτς: Πέθανε ο σκηνοθέτης της σειράς «The Sopranos»

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης της θρυλικής σειράς «The Sopranos», Πίτερ Μπογκντάνοβιτς. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από την κόρη του, Αντονία, η οποία μίλησε στο «The Hollywood Reporter».

Ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια. Είχε σκηνοθετήσει κλασικές σειρές και ταινίες, όπως τα «Paper Moon», «The Last Picture Show», «What’s Up, Doc?», «Targets», «Saint Jack», «Daisy Miller» και «At Long Last Love».

Ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς γεννήθηκε στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης στις 30 Ιουλίου 1939. Ήταν γιος μεταναστών, που μετακόμισαν στις ΗΠΑ για να γλιτώσουν από τους ναζί. Η μητέρα του, Έρμα Τόμπινσον, προερχόταν από μία εύπορη εβραϊκή οικογένεια της Αυστρίας, ενώ ο πατέρας του ήταν ζωγράφος και πιανίστας.

Ο Μπονγκτάνοβιτς ήταν ένας από τους σκηνοθέτες του «Νέου Χόλιγουντ». Ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος κινηματογράφου, ενώ ασχολήθηκε με τη συγγραφή, την υποκριτική, την παραγωγή και την ιστορία του κινηματογράφου.