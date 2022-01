Pfizer-BioNTech: Θα αναπτύξουν εμβόλιο mRNA για τον έρπητα ζωστήρα

Μία νέα συνεργασία ανακοίνωσαν σήμερα η Pfizer και η BioNTech, αυτή τη φορά για την ανάπτυξη ενός εμβολίου mRNA που θα αφορά στην πρόληψη του έρπητα ζωστήρα. Πρόκειται για την τρίτη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών, που ήταν οι πρώτες οι οποίες ανακάλυψαν το εμβόλιο για τον κορονοϊό.

Τη σχετική είδηση γνωστοποίησε ο Άλμπερτ Μπουρλά με ανάρτησή του στα social media.

Pfizer is committed to advancing cutting-edge science, including novel mRNA technology. We have proudly entered a third mRNA #vaccine collaboration with @BioNTech_Group to discover and develop an mRNA-based vaccine for #shingles: https://t.co/Q7MxeRyf29

— Albert Bourla (@AlbertBourla) January 5, 2022