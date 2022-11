Πέθανε ο θρυλικός Ελληνοαμερικανός art director Τζορτζ Λόις

O Ελληνοαμερικανός art director Τζορτζ Λόις, (George Lois) ο οποίος δημιούργησε μερικά από τα πιο γνωστά εξώφυλλα ανδρικών περιοδικών στις ΗΠΑ τη δεκαετίας του 60, έφυγε από τη ζωή σε σε ηλικία 91 ετών.

Ο Γιώργος Λόης, ο «χρυσός Έλληνας» όπως τον έλεγαν, είχε γεννηθεί το 1931 στο Μανχάταν από γονείς με καταγωγή την ορεινή Ναυπακτία. Ήταν ένα από τα τρία παιδιά των μεταναστών, Χάρη Λόη και Βασιλικής Θανασούλη με καταγωγή από την ορεινή Ναυπακτία. Ο Τζορτζ και οι αδερφές του, Παρασκευή και Χαρίκλεια, μεγάλωσαν στο Μπρονξ.

Ο Τζορτζ Λόις πέθανε στο σπίτι του στο Μανχάταν στα 91 του χρόνια. Ο γιος του ο Λουκ επιβεβαίωσε τον θάνατο του πατέρα του, μόλις δύο μήνες μετά την απώλεια της μητέρα του, Ρόζμαρι, σύμφωνα με τους New York Times.

🤔Whatever happened to the great magazine cover that made you look?

Vale George Lois (1931-2022) 🇬🇷 🇺🇸 #esquire #magazine #graphicdesigner pic.twitter.com/3OlmtGF8nV

— 💡The Electric Shadow 🔦 (@CinemaVox) November 19, 2022