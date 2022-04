Πέθανε ο Joe Messina, κιθαρίστας των Funk Brothers της Motown

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, στο σπίτι του στο Northville, ένα περίχωρο του Detroit, ο κιθαρίστας των Funk Brothers, Joe Messina. Οι Funk Brothers ήταν η εσωτερική μπάντα της δισκογραφικής εταιρίας Motown, που ακούγεται πίσω από πολλές γνωστές επιτυχίες της.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Messina ήταν ο εμπνευστής της λεγόμενης Μεθόδου Διαλειμματικής Μελέτης, μία τεχνική παιξίματος της κιθάρας που χρησιμοποιεί διατονικές και χρωματικές κλίμακες. Ήταν ένας άνθρωπος ήπιων τόνων που προτιμούσε να μιλάει με την κιθάρα του. “Ο Joe ήταν ένας σούπερ μουσικός, ένας jazz μουσικός” είπε γι’ αυτόν ένας άλλος κιθαρίστας των Funk Brothers, ο Dennis Coffey.

Το αγαπημένο όργανο του Joe Messina ήταν η ηλεκτρική κιθάρα Fender Telecaster, η οποία δεν συνηθίζεται ανάμεσα στους jazz κιθαρίστες, οι οποίοι προτιμούσαν κιθάρες με μεγαλύτερη σκάφη. Εκείνος όμως την προτιμούσε για να βγάζει έναν καθαρό και ευθύ ήχο σε επιτυχίες όπως το “Dancing in the Street” των Martha & the Vandellas ή το “I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)” των Four Tops ή το “Ain’t Too Proud to Beg” των Temptations, καθώς και άλλα σούπερ χιτς των Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey Robinson & the Miracles και άλλων. Ηταν ένας από αυτούς που έχτισαν τον περίφημο ήχο της Motown.

Γεννημένος στο Detroit ο Messina ξεκίνησε να παίζει κιθάρα με την Gibson L7 του πατέρα του. Είχε εγκαταλείψει το γυμνάσιο για να παίζει μουσική σε διάφορα τοπικά κλαμπ. Έτσι είχε φτιάξει και τη δική του μπάντα, Joe Messina Orchestra. Ο ιδρυτής της Motown Berry Gordy προσέλαβε τον Joe Messina, όπως και άλλους καλούς jazz μουσικούς από τα τοπικά κλαμπ.

