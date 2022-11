Ο κόσμος του τραγουδιού θρηνεί την απώλεια της Κρίστιν ΜακΒι, τραγουδίστριας και τραγουδοποιού του συγκροτήματος Fleetwood Mac.

Η ΜακΒι, είχε γράψει ορισμένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Fleetwood Mac, όπως το Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me, και Songbird και είχε μεσουρανήσει τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.