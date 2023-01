Παρουσιάστρια του BBC υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο

Η τηλεπαρουσιάστρια αθλητικών εκπομπών του BBC Τζένι Γκάου δήλωσε ότι αναρρώνει από «σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο». Η 45χρονη, η οποία καλύπτει τη Φόρμουλα 1 για το Radio 5 ζωντανά, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείo του Λονδίνου και του Σάρεϊ και ότι η ανάρρωσή της «μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο».

Η κ. Γκάου δήλωσε ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από δύο εβδομάδες είχε επηρεάσει την ομιλία της. Δεκάδες συνάδελφοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και εταιρείες του μηχανοκίνητου αθλητισμού έστειλαν μηνύματα υποστήριξης στο Twitter.

Ανακοινώνοντας την κατάστασή της στο Twitter και το Instagram, η παρουσιάστρια είπε: “Η Γκόου είναι η μόνη που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο” «Ο σύζυγός μου με βοηθάει να πληκτρολογήσω αυτό, καθώς δυσκολεύομαι να γράψω και η ομιλία μου έχει επηρεαστεί περισσότερο».

«Θέλω απεγνωσμένα να αναρρώσω πλήρως και να επιστρέψω στη δουλειά μου. Ευχαριστώ τις ιατρικές ομάδες στο Φρίμλεϊ και στον Αγ. Γεώργιο, καθώς και την οικογένεια και τους φίλους μου που με βοήθησαν να περάσω το τελευταίο δεκαπενθήμερο».

Σε ανακοίνωση της, η Φόρμουλα 1 έγραψε στο Twitter: «Σε σκεφτόμαστε Τζένι και σου ευχόμαστε τα καλύτερα για την ανάρρωσή σου».

Thinking of you Jennie, and wishing you all the very best with your recovery, from us all at F1

— Formula 1 (@F1) January 13, 2023