Παρίσι: Ο μπλε «Διόνυσος» της τελετής έναρξης σπάει την σιωπή του μετά τις αντιδράσεις για τον «Μυστικό Δείπνο» – Η θέση της Εκκλησίας της Γαλλίας

Ο «γυμνός μπλε άνθρωπος» που πρωταγωνίστησε στην παρωδία του έργου «Μυστικός Δείπνος» στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, στο Παρίσι, έσπασε τη σιωπή του για το αμφιλεγόμενο δρώμενο, στο οποίο εναντιώθηκε και η Γαλλική Εκκλησία.

Ο Γάλλος ηθοποιός και τραγουδιστής Phillippe Katerine έπαιζε τον ρόλο του Έλληνα θεού του κρασιού Διονύσου, σε μια κωμική αναπαράσταση της διάσημης βιβλικής σκηνής του Ιησού Χριστού και των δώδεκα Αποστόλων του να μοιράζονται το τελευταίο γεύμα πριν από τη σταύρωση.

Όμως η καλλιτεχνική απομίμηση, στην οποία συμμετείχε επίσης μια ομάδα drag queens και ένα τρανσέξουαλ μοντέλο, θεωρήθηκε προσβολή από ορισμένους χριστιανικούς κύκλους, οι οποίοι έκαναν λόγο για «χυδαία κοροϊδία» της θρησκείας.

Ωστόσο, ο κ. Katerine φάνηκε να απορρίπτει τους επικριτές, λέγοντας σήμερα στην τηλεόραση BFM: «Δεν θα ήταν διασκεδαστικό αν δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις. Δεν θα ήταν βαρετό αν όλοι συμφωνούσαν σε αυτόν τον πλανήτη;».

Κάποιοι πάντως δεν εντυπωσιάστηκαν. Κατηγόρησαν αντιθέτως τους διοργανωτές ότι δημιούργησαν μια «woke» παρωδία του εμβληματικού πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι «Μυστικός Δείπνος».

Το δρώμενο στην τελετή έδειχνε μοντέλα, χορευτές, είδωλα της μόδας και drag queens από την Γαλλία, καθώς συγκεντρώνονταν σε μια γέφυρα πάνω από τον Σηκουάνα, γύρω από ένα τραπέζι, το οποίο χρησίμευε και ως πασαρέλα. Στο κέντρο βρισκόταν μια γυναίκα μπροστά από εξοπλισμό DJ με ένα χρυσό στέμμα τύπου φωτοστέφανου, περιτριγυρισμένη από πολλές drag queens και δεκάδες χορευτές και καλλιτέχνες.

Μια επίδειξη μόδας που παρουσίαζε ρούχα σχεδιασμένα από μερικούς από τους πιο υποσχόμενους νέους σχεδιαστές της Γαλλίας βρέθηκε στο επίκεντρο της σκηνής, καθώς οι καθήμενοι εκατέρωθεν εκτελούσαν επιδέξια χορογραφία.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και το είδωλο του Drag Race, η Nicky Doll, η οποία έχει εμφανιστεί στο γαλλικό franchise, RuPaul’s Drag Race UK vs The World και τώρα φιλοξενεί τη δική της εκδοχή στη Γαλλία.

The 2024 Paris Olympics has gone full Woke dystopian.

The opening ceremony was filled with transgend*r mockery of the Last Supper, the Golden Calf idol, and even the Pale Horse from the Book of Revelation.

The Olympics has made it clear that Christian viewers aren’t welcome. pic.twitter.com/LgawyE6YRX

— Kyle Becker (@kylenabecker) July 26, 2024