Τα Γαλλικά Ταχυδρομεία θα κυκλοφορήσουν στις 5 Απριλίου ένα γραμματόσημο που εκδόθηκε ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και θα τυπωθεί σε 800.000 αντίτυπα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οργανωτική επιτροπή «Παρίσι 2024» και η La Poste.

Το εν λόγω γραμματόσημο ακολουθεί τα χρώματα των Ολυμπιακών Αγώνων, δίνοντας έμφαση στο παστέλ ροζ και το πράσινο, ενώ έχει μια «νεο-αρτ ντεκό εμφάνιση». Σε αυτό αναδεικνύονται εμβληματικά μέρη που κάνουν το Παρίσι διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο: ο Πύργος του Άιφελ και ο Σηκουάνας.

#LaPosteParis2024 | Le timbre officiel de #Paris2024 sera vendu en avant-première les vendredi 29 et samedi 30 mars et du mardi 2 au jeudi 4 avril à la boutique Carré d’Encre et dès le 5 avril 2024, dans certains bureaux de poste et sur le site https://t.co/MJzD5Yhk88

— La Poste Groupe (@GroupeLaPoste) March 26, 2024