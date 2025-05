Πάπας Λέων ΙΔ΄: Καρδινάλιος αποκαλύπτει πώς ήταν να συμμετέχει στο κονκλάβιο για την εκλογή του Ποντίφικα

Τα όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές θύρες της Καπέλα Σιστίνα του Βατικανού κατά τη διάρκεια του κονκλαβίου αποκάλυψε ο καρδινάλιος Βίνσεντ Νίκολς, επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας της Αγγλίας και της Ουαλίας, που ήταν ένας από τους 133 καρδιναλίους που συμμετείχαν στην εκλογή του πάπα Λέοντα ΙΔ’.

Μιλώντας στην εκπομπή BBC Breakfast χαρακτήρισε το κονκλάβιο ως «εξαιρετικά ειρηνικό» και όπως είπε κανείς στην άκρως μυστικοπαθή συνάντηση δεν έλεγε ποιον να ψηφίσει ή ποιον να μην ψηφίσει, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε «καμία έχθρα» ή «πολιτικολογία» μεταξύ των καρδιναλίων.

«Ήταν μια πολύ πιο ήρεμη διαδικασία από αυτή και το βρήκα στην πραγματικότητα μια μάλλον υπέροχη εμπειρία», πρόσθεσε.

Τα κονκλάβια λαμβάνουν χώρα στην Καπέλα Σιστίνα από τον 15ο αιώνα και οι καρδινάλιοι δεν πρέπει να έχουν καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο μέχρι να εκλεγεί νέος Πάπας. Το πρόσφατο κονκλάβιο πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου στις 21 Απριλίου.

“Unlike in the film, there was no rancour.”

The Archbishop of Westminster, Cardinal Vincent Nichols, says the process of voting for the new pope was “far more calm” than the way it was depicted in the film Conclave.

— Sky News (@SkyNews) May 9, 2025