Πανικός στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε τμήμα εστιατορίου στο Μπεμπέκ – Άνθρωποι έπεσαν στην θάλασσα

21:06, Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

διεθνή

Πανικός στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε τμήμα εστιατορίου στο Μπεμπέκ – Άνθρωποι έπεσαν στην θάλασσα

Πανικός επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη, λόγω κατάρρευσης τμήματος εστιατορίου στην περιοχή Μπεμπέκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ, άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα και γίνονται προσπάθειες για τη διάσωσή τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές, πυροσβεστικές και υγειονομικές μονάδες.

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