Πανικός στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε τμήμα εστιατορίου στο Μπεμπέκ – Άνθρωποι έπεσαν στην θάλασσα

Πανικός επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη, λόγω κατάρρευσης τμήματος εστιατορίου στην περιοχή Μπεμπέκ.
Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ, άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα και γίνονται προσπάθειες για τη διάσωσή τους.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές, πυροσβεστικές και υγειονομικές μονάδες.
📌İstanbul Bebek’te bir restoranın iskelesi çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/CO0RyvO6WB
— 23 DERECE (@yirmiucderece) December 23, 2022
İstanbul Bebek’te bir restoranın bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu insanlar denize düştü. pic.twitter.com/DeGJKinALo
— Pusholder (@pusholder) December 23, 2022
İstanbul Bebek’te bir restoranın iskelesinin çökmesiyle denize düşen onlarca müşteri garsonlar tarafından böyle kurtarıldı. pic.twitter.com/GJSq39KjYu
— Haber (@Haber) December 23, 2022