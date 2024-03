Πανδαιμόνιο σε πτήση: Βίντεο από άγριο καβγά λίγο πριν από την απογείωση

Ένας επιβάτης της πτήσης της American Airlines τέθηκε σε κεφαλοκλείδωμα και τον συνόδευσαν έξω από το αεροπλάνο σε μια χαοτική σκηνή αφού εκσφενδόνισε μια αντισημιτική επίθεση σε μια αεροσυνοδό, σύμφωνα με το βίντεο και την καταγγελία που έγινε.

Το πανδαιμόνιο στην πτήση 2506 της American Airlines, με προορισμό τη Φιλαδέλφεια, ξέσπασε πριν καν απογειωθεί το αεροπλάνο από το διεθνές αεροδρόμιο της Τάμπα το απόγευμα της Τρίτης.

Ο απείθαρχος επιβάτης, φορώντας ένα μπλε και άσπρο ριγέ πουκάμισο με κουμπιά, έβριζε το προσωπικό και τους επιβάτες προτού κατηγορήσει άλλους ταξιδιώτες ότι «συνεργάστηκαν» μαζί τους καθώς τον βγάζουν έξω από το αεροσκάφος, όπως δείχνει βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

