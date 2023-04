Παγκόσμιος αποτροπιασμός για βίντεο που φέρεται να δείχνει τον αποκεφαλισμό Ουκρανού αιχμαλώτου από Ρώσο στρατιώτη

Συγκλονίζουν την διεθνή κοινότητα οι πληροφορίες από την Ουκρανία ,για αποκεφαλισμό Ουκρανού αιχμαλώτου από Ρώσο στρατιώτη, με βάση ένα βίντεο η γνησιότητα του οποίου όμως δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα από ανεξάρτητες πηγές. Ο ΟΗΕ και η ΕΕ ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και λογοδοσία των υπευθύνων.

Η αποστολή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ουκρανία, δήλωσε “συγκλονισμένη” από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και το οποίο φαίνεται να δείχνει τον αποκεφαλισμό ενός Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου από Ρώσο στρατιώτη. Η αποστολή του ΟΗΕ αναφέρθηκε επίσης και σε δεύτερο βίντεο το οποίο δείχνει “ακρωτηριασμένα πτώματα, προφανώς Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου” και ζήτησε “αυτά τα περιστατικά να αποτελέσουν αντικείμενο πραγματικής έρευνας και οι δράστες τους να λογοδοτήσουν”.

Εξάλλου η ΕΕ θα ζητήσει “να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες και οι συνεργοί εγκλημάτων πολέμου” στην Ουκρανία, όπως τόνισε σήμερα η Ναμπίλα Μασράλι εκπρόσωπος του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ. Η ΕΕ “δεν διαθέτει πληροφορίες για την αυθεντικότητα του βίντεο”, αλλά “αν αυτή επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία ακόμη σκληρή υπενθύμιση της απάνθρωπης φύσης της ρωσικής επιθετικότητας”, πρόσθεσε η ίδια.

Από την πλευρά του και το Κρεμλίνο ζήτησε σήμερα να ελεγχθεί η “αυθεντικότητα” του βίντεο. “Πρόκειται φυσικά για φρικτές εικόνες”, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας. “Στον κόσμο των ‘fakes’ στον οποίο ζούμε, πρέπει να βεβαιωθούμε πως το βίντεο αυτό είναι αυθεντικό”, πρόσθεσε.

Το βίντεο, που πιστεύεται ότι τραβήχτηκε πριν από έναν χρόνο, δείχνει Ρώσους στρατιώτες να τσακώνονται για το ποιος θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη πράξη, μέχρι που ένας από αυτούς παίρνει ένα μαχαίρι και αποκεφαλίζει τον Ουκρανό αιχμάλωτο. Η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επαληθευθεί.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε τους Ουκρανούς ως «κτήνη».

Zelenskyy Denounces Russian ‘Beast’, Calls On World Leaders To Act Over Beheading Video Of Soldier.#TNShorts #Ukraine #Russia pic.twitter.com/eFO7OM9PFh

— TIMES NOW (@TimesNow) April 12, 2023