Ουκρανία: Βομβαρδίζονται κτίρια στη Μαριούπολη – Πληροφορίες για νεκρούς

Καθώς η ρωσική εισβολή συνεχίζεται στην Ουκρανία, υπάρχουν αναφορές για βομβαρδισμό κτιρίων στη Μαριούπολη. Όπως είπε κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media, έχουν βομβαρδιστεί πολυώροφα κτίρια καθώς και μία αγορά και υπάρχουν νεκροί.

“Where do I go? Tell me please. Where will I run?”

People across Ukraine were out on the streets, queuing at ATMs, looking for shelter or seeking ways to leave the country. pic.twitter.com/sMI2tynAbT

