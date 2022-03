Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε το εργοστάσιο κατασκευής των αεροσκαφών Antonov στο Κίεβο

Το ρωσικό «σφυροκόπημα» στην Ουκρανία είναι ανελέητο από τις 24 Φεβρουαρίου, ενώ όπως έγινε γνωστό σήμερα βομβαρδίστηκε το εργοστάσιο κατασκευής των αεροσκαφών Antonov στο Κίεβο.

Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν το εργοστάσιο, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβηκε στα social media, πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τα πάντα μετά τον βομβαρδισμό του εργοστασίου, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε.

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022