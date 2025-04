Ουκρανία: Τουλάχιστον 18 νεκροί εκ των οποίων 9 παιδιά, από πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στη γενέτειρα του Ζελένσκι – «Είναι καθάρματα»

Ρωσικό πλήγμα σε συνοικία βιομηχανικής πόλης της κεντρικής Ουκρανίας από όπου κατάγεται ο πρόεδρος της χώρας χθες Παρασκευή στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 60 και πλέον, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, ανακοίνωσαν οι αρχές, δίνοντας νέο απολογισμό για ένα από τα πιο πολύνεκρα πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την επίθεση, που απέδειξε ξανά κατ’ αυτόν ότι η Μόσχα «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός», καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές από τον Φεβρουάριο με σκοπό να βρεθεί τρόπος να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, υπό την πίεση της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Κάθε επίθεση με πυραύλους και drones αποδεικνύει πως η Ρωσία δεν θέλει παρά μόνο πόλεμο. Και μόνο η διεθνής πίεση στη Ρωσία και όλες οι δυνατές προσπάθειες για να ενισχυθεί η Ουκρανία, η αντιαεροπορική μας άμυνα και οι ένοπλες δυνάμεις μας, θα επιτρέψουν να οριστεί πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι μέσω Telegram.

Στο νυχτερινό διάγγελμά του αργότερα ανέφερε πως, σύμφωνα με τα «προκαταρκτικά στοιχεία», επρόκειτο για πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο.

«Ο πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά σε κατοικίες, παιχνιδότοπο, δρόμους. Αυτοί που μπορούν και κάνουν τέτοια πράγματα δεν είναι άνθρωποι, είναι καθάρματα», ξέσπασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε «πλήγμα ακριβείας με πύραυλο» που είχε «εκρηκτική γόμωση» εναντίον εστιατορίου όπου «ήταν συγκεντρωμένοι διοικητές μονάδων και δυτικοί σύμβουλοι».

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Ουκρανίας εικονίζουν πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τον έναν πεσμένο σε τραμπάλα παιδικής χαράς.

Πυροσβέστες έσβησαν πυρκαγιές και πέντε κτίρια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του βομβαρδισμού, ανέφερε μέσω Telegram ο Ιχόρ Κλιμένκο, ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τον Σερχίι Λισάκ, τον περιφερειάρχη του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου υπάγεται διοικητικά η πόλη Κρεβί Ρι, έκανε λόγο για τουλάχιστον 18 νεκρούς, ανάμεσά τους εννιά παιδιά, και τουλάχιστον 61 τραυματίες, ανάμεσά τους 12 παιδιά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σημειώθηκε επίσης επίθεση περί τις 23:00 με drones, η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί άλλος ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Η πόλη, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το μέτωπο, γίνεται συχνά στόχος αεροπορικών επιδρομών αφότου ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Προπολεμικά, ο πληθυσμός της έφτανε τους 600.000 ανθρώπους.

Την Τετάρτη, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν η πόλη χτυπήθηκε επίσης από ρωσικό πύραυλο. Στις αρχές Μαρτίου, παρόμοιο πλήγμα σε ξενοδοχείο της πόλης στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους επτά, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο κ. Ζελένσκι επέμεινε χθες στο ότι «η Αμερική, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος έχουν τη δυνατότητα να αναγκάσουν τη Ρωσία να εγκαταλείψει τον τρόμο και τον πόλεμο».

«Η Ρωσία βομβαρδίζει κάθε μέρα. Κόσμος σκοτώνεται κάθε μέρα», τόνισε.

