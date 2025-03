Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στην Ντομπροπίλια

Βομβαρδισμοί των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ντομπροπίλια, στο ανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε σήμερα ο Βαντίμ Φιλασκίν, επικεφαλής της πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Ντονέτσκ.

«Ως αυτό το στάδιο, έχουμε τέσσερις νεκρούς και 18 τραυματίες», έπειτα από τρεις βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, διευκρίνισε ο αξιωματούχος μέσω Telegram.

Russia demonstrates its so-called readiness for peace by launching three missiles at Dobropillia in Donetsk Oblast, killing five civilians and injuring 15. pic.twitter.com/iKVDFQEhWP

— Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) March 7, 2025