Ουκρανία: Συστηματική καταστροφή σιτηρών από την Μόσχα – Καταδίκασε η Ρουμανία τις ρωσικές επιθέσεις στον Δούναβη

Σε συστηματική καταστροφή των ουκρανικών σιτηρών έχει επιδοθεί η Μόσχα, χτυπώντας λιμενικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, στον ποταμό Δούναβη, έπειτα από την αποχώρησή της από το πρωτόκολλο της Μαύρης Θάλασσας για την μεταφορά των σιτηρών. Οι σημερινές επιθέσεις έγιναν πολύ κοντά στην Ρουμανία, προκαλώντας την οργή του προέδρου της χώρας. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε ουκρανικά λιμάνια στον ποταμό Δούναβη, καταστρέφοντας υποδομές αποθήκευσης σιτηρών, όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται ακριβώς απέναντι από τις αντίστοιχες ρουμανικές, στο ποτάμι και η Ρουμανία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Δούναβης αποτελεί βασική εξαγωγική οδό για το Κίεβο, κυρίως από τότε που η Ρωσία αποσύρθηκε από την συμφωνία που επέτρεπε στην Ουκρανία να μεταφέρει σιτάρι, καλαμπόκι και άλλα προϊόντα μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Μια αποθήκη σιτηρών καταστράφηκε επίσης στην πόλη-λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία δέχεται σχεδόν νυχτερινές επιθέσεις.

Αξιωματούχοι λένε ότι περισσότεροι από 60.000 τόνοι σιτηρών έχουν καταστραφεί την τελευταία εβδομάδα. Οι παγκόσμιες αγορές είδαν την τιμή των σιτηρών να αυξάνεται κατά 8% μέσα σε μία ημέρα έπειτα από την αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφωνία για τα σιτηρά, στις 17 Ιουλίου. Η κατάρρευση της συμφωνίας σηματοδότησε σειρά επιθέσεων της Ρωσίας σε λιμάνια της Ουκρανίας, κάτι που δεν έκανε η Μόσχα όσο ήταν σε ισχύ το συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις κατήγγειλε σήμερα “τους μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα” μετά τον βομβαρδισμό από τη Ρωσία λιμενικών υποδομών στον Δούναβη, πολύ κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας με τη Μολδαβία.

«Καταδικάζω σθεναρά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών πολιτικών υποδομών στον Δούναβη, πολύ κοντά στη Ρουμανία», μέλος του ΝΑΤΟ, έγραψε ο Γιοχάνις στο Twitter.

Νωρίτερα σήμερα, ένας Ρουμάνος διέδωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που δείχνουν μια έκρηξη ακριβώς από την απέναντι πλευρά του ποταμού, ενώ το ουκρανικό λιμάνι Ρένι στον Δούναβη φαινόταν να έχει πληγεί.

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για μια επίθεση διάρκειας τεσσάρων ωρών από ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον λιμενικών υποδομών στην περιοχή της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της χώρας. Η ουκρανική πόλη-λιμάνι Ρένι, απέναντι από τη Ρουμανία, συνορεύει επίσης με τη Μολδαβία.

“Αυτή η πρόσφατη κλιμάκωση επηρεάζει επίσης τη διαμετακόμιση ουκρανικών σιτηρών και ως εκ τούτου την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια”, δήλωσε ο πρόεδρος Γιοχάνις. Η περιφέρεια της Οδησσού, στρατηγικής σημασίας για τις ουκρανικές εξαγωγές, τίθεται τακτικά στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων.

Employees of the Izmail district prosecutor’s office began a pre-trial investigation into the violation of the laws and customs of war due to the Russian night attack on the port infrastructure of the Danube. #RussianWarCrimes #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/dPstq8sImG

The night attack on the port of Reni seen from a boat on the Danube (with comments of the Romanian sailors). https://t.co/9EAsF74KKp

‼️🇷🇴The most powerful Russian attack on the port of Reni on the Danube River was filmed from Romania

In the third video, the Ukrainians filmed the aftermath of the strike. pic.twitter.com/i4RTa6m79W

— The Saviour (@stairwayto3dom) July 24, 2023