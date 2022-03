Ουκρανία: Συγκλονίζει το εξώφυλλο του The Economist – Αφιερωμένο στη ρωσική εισβολή

Αφιερωμένο στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι το πρωτοσέλιδο του The Economist.

Το εξώφυλλο απεικονίζει την ουκρανική σημαία να ματώνει και είναι μια εικόνα που συγκλονίζει με την απλότητα αλλά και τη δύναμη του μηνύματος που μεταδίδει.

Our new cover. No strapline, no flashes. pic.twitter.com/79kzRTs6xw

— Tom Nuttall (@tom_nuttall) March 3, 2022