Economist: Γιατί χαρακτήρισε την Ιταλία «χώρα της χρονιάς»

Σύμφωνα με το γνωστό βρετανικό περιοδικό Economist, η Ιταλία είναι «η χώρα της χρονιάς» που αφήνουμε πίσω μας. «Η Ιταλία άλλαξε χάρη στον Μάριο Ντράγκι, έναν πρωθυπουργό ο οποίος ξέρει την δουλειά του και χαίρει εκτίμησης σε διεθνές επίπεδο», τονίζει το περιοδικό.

Παράλληλα, γράφει ότι «αν ο Ντράγκι εκλεγεί πρόεδρος της δημοκρατίας, τον ερχόμενο Φεβρουάριο, η σταθερότητα της χώρας θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο» σε μια φάση στην οποία «η πλειοψηφία των πολιτικών παραμέρισε τις όποιες διαφορές, για να στηρίξει ένα πρόγραμμα ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων».

Σύμφωνα με το Economist, «η Ιταλία είναι η χώρα που φέτος σημείωσε την μεγαλύτερη βελτίωση» ενώ δεν πρέπει να αγνοείται και ότι «το ποσοστό εμβολιασμένων πολιτών είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, ενώ η οικονομία της ανακάμπτει πιο γρήγορα από εκείνη της Γερμανίας και της Γαλλίας».

The winner we chose acquired a competent, respected prime minister in 2021. It has a high covid vaccination rate and its economy is recovering more speedily than those of its neighbours https://t.co/zn3rUkZxGc

— The Economist (@TheEconomist) December 16, 2021