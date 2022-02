Ουκρανία: Συγκλονίζει η φωτογραφία ενός 80χρονου που πήγε να καταταγεί στον στρατό – ΦΩΤΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία ενός 80χρονου που πήγε να καταταγεί στον στρατό της Ουκρανίας για να πολεμήσει τους Ρώσους που συνεχίζουν να σφυροκοπούν τα ουκρανικά εδάφη.

Η σύζυγος του πρώην προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιούστσενκο, Κατερίνα Γιούστσενκο, ανέβασε μία φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται ένας ηλικιωμένος να μιλάει με Ουκρανούς στρατιώτες, κρατώντας μία μικρή βαλίτσα.

Σύμφωνα με όσα έγραψε η Κατερίνα Γιούστσενκο, ο 80χρονος ήθελε να καταταγεί στον ουκρανικό στρατό για να πολεμήσει “για τα εγγόνια του”. Ο ηλικιωμένος είχε στη βαλίτσα του δύο μπλούζες, ένα έξτρα παντελόνι, μία οδοντόβουρτσα και μερικά σάντουιτς για μεσημεριανό.

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae

— Kateryna Yushchenko (@KatyaYushchenko) February 24, 2022