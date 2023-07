Ουκρανία: Ρωσικές επιδρομές για 3η συνεχόμενη νύχτα στο Κίεβο – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τραυματίστηκαν στη ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Στη συνοικία Ποντίλσκι, κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε πολυκατοικία, βρέθηκε πτώμα», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

⚡️Air attacks on Kyiv kill 1, injure others

Air attacks on Kyiv the night of July 13 left one dead and others hospitalized with shrapnel wounds, the City’s Military Administration reported on Telegram.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 13, 2023