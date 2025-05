Ουκρανία-Ρωσία: Ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή 390 αιχμαλώτων πολέμου – ΦΩΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή (23/5) ότι η Ουκρανία έφερε πίσω 390 ανθρώπους από τη ρωσική αιχμαλωσία στην πρώτη φάση της ανταλλαγής 1.000 με 1.000 αιχμαλώτους πολέμου που συμφωνήθηκε με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη.

⚡️ 390 Ukrainians have returned home as part of the 1000-for-1000 prisoner exchange agreed upon in Türkiye, President Zelensky announced.

Among them: 270 servicemen (AFU, Navy, Air Assault, Territorial Defense, National Guard, Border Guard) and 120 civilians. More exchanges are… pic.twitter.com/Bmcy4fDGX0

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 23, 2025