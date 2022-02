Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο

Στρατιωτικό αεροδρόμιο, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το Κίεβο, κατέλαβαν ρωσικές δυνάμεις, όπως παραδέχτηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα το ανακαταλάβουν.

Σύμφωνα με τη βιντεοσκοπημένη ομιλία του Ζελένσκι, το αεροδρόμιο κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις αλλά η απόβαση αλεξιπτωτιστών στο Γκοστόμελ, όπου βρίσκεται, εμποδίστηκε και οι ουκρανικές δυνάμεις έλαβαν την εντολή «να τους καταστρέψουν». Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι 20 ρωσικά ελικόπτερα και αεροσκάφη Mi-8 μετέφεραν αλεξιπτωτιστές στο Γκοστόμελ, όπου είναι σε εξέλιξη μάχες για τον έλεγχο του αεροδρομίου.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι, ζήτησε να αποκλειστεί η Ρωσία από το σύστημα Swift για τις διατραπεζικές συναλλαγές, όπως έγραψε ο ίδιος στο Twitter μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Nωρίτερα, δημοσιογράφος του CNN κατέγραψε τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στο αεροδρόμιο Aντόνοφ, 15 μίλια έξω από το Κίεβο, που όπως είπε, “έχουν καταλάβει το αεροδρόμιο”.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. “These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport” pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022