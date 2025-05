Ουκρανία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι – Το Κίεβο καταγγέλλει τη Μόσχα ότι «αγνοεί εντελώς» την προτεινόμενη κατάπαυση πυρός

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας τη Δευτέρα, κατά την οποία συζήτησαν για την προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρώτη γνωστή συνομιλία του νέου Ποντίφικα με ξένο ηγέτη.

Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι η πρώτη του συνομιλία με τον νέο Πάπα ήταν «πολύ θερμή και πραγματικά ουσιαστική», προσθέτοντας ότι απηύθυνε πρόσκληση προς τον Ποντίφικα να επισκεφθεί την Ουκρανία.

I spoke with Pope Leo XIV. It was our first conversation, but already a very warm and truly substantive one.

I thanked His Holiness for his support of Ukraine and all our people. We deeply value his words about the need to achieve a just and lasting peace for our country and the… pic.twitter.com/4ocbA7jnMK

